Официальный Будапешт потребовал вернуть венграм на Украине их права

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Венграм должны вернуть те права, которые у них были на Украине до 2014 года. Об этом заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто в интервью изданию Index.

Министр подтвердил позицию Будапешта – не поставлять Киеву оружия, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы хотели бы, чтобы венгры вернули себе права, которые у них были на Украине до 2014 году. Чтобы они могли учиться на венгерском языке до университетского уровня, они должны иметь возможность закончить среднюю школу на родном языке. И чтобы им не нужно было тратить время на синхронный перевод на украинский язык венгерских спектаклей в закарпатских культурных центрах», – сказал глава Министерства иностранных дел Венгрии.

«Проблема сейчас чрезвычайно актуальна, потому что с сентября этого года на Украине практически исчезнут школы нацменьшинств. Будут только государственные школы с преподаванием части предметов на языке меньшинств», – подчеркнул он.

Сийярто указал, что вопросы передачи Киеву оружия и лишения венгров их прав никак не связаны друг с другом.

«Мы не поставляем оружие, потому что считаем, что это однозначно только продлит и обострит войну», – заявил глава венгерского МИД.

«Странно сталкиваться с киевскими лидерами, которые постоянно нас ругают, хотя мы соседи Украины, то есть больше других ощущаем негативные последствия войны, которую не мы начали, и более того, мы не блокировал ни одного важного для украинцев международного решения. Это несправедливо», – сказал Сийярто.

Относительно российско-украинского конфликта глава венгерской дипломатии заметил, что каналы связи должны оставаться открытыми, чтобы в какой-то момент противоборствующие стороны могли начать переговоры. Он считает, что иначе шансов на мир не будет.

Ранее глава канцелярии премьера Венгрии Гергей Гуйяш сообщил, что визит Виктора Орбана в Киев будет зависеть от прогресса в восстановлении прав этнических венгров в Закарпатской области Украины.

«Посмотрим, изменилась ли позиция украинской стороны по этим вопросам, и от того тоже будет зависеть, состоится ли поездка [премьер-министра Виктора Орбана]», – сказал представитель венгерского правительства.

Как сообщал «ПолитНавигатор», мэр Будапешта Гергей Карачонь заявил, что у закарпатских венгров должны быть те же коллективные права нацменьшинств, что и у всех национальностей в Европе.