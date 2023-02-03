В борьбе с премьером Венгрии Киев пытается использовать мэра Будапешта

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Открытый противник премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, мэр Будапешта Гергей Карачонь, посетил город Берегово в Закарпатье, который является своеобразной «столицей» венгерской общины края.

Ранее Карачонь посещал Киев, где на встрече с Виталием Кличко сделал ряд антироссийских заявлений, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Визит Карачоня в Берегово начался с возложения цветов к стеле «героев Небесной Сотни», которая давно превратилась в памятник военнослужащим, уничтоженных на Востоке Украины. Мэра Будапешта сопровождали его береговский коллега Золтан Бабяк и депутаты городского совета Берегово, и все вместе они позже провели встречу в здании горсовета.

О главной проблеме, которая волнует ныне венгерскую общину Закарпатья и жителей Венгрии – массовой принудительной мобилизации закарпатских венгров – Гергей Карачонь на этой встрече промолчал. А критика киевских властей относительно нарушения языковых и культурных прав венгров была чрезвычайно мягкой – в отличие от заявлений МИД Венгрии.

«Все граждане Венгрии и каждый представитель венгерской нации заинтересованы в отстаивании коллективных прав закарпатских венгров на использование родного языка и обучения на нем. Конечно, в условиях войны первоочередным является мир, но считаю, что в процессе вступления Украины в Европейский Союз можно получить действительные гарантии, чтобы закарпатские венгры могли пользоваться своим языком, сохранять национальную идентичность, использовать свои символы», – сказал мэр столицы Венгрии.

При этом о фактах уничтожения венгерской национальной символики и увольнения руководства местных школ с венгерским языком обучения, произошедших в последние недели в закарпатском городе Мукачево, гость из Будапешта ничего не сказал. Однако, явно опасаясь критики на родине, Гергей Карачонь поспешил заверить, что в вопросе защиты прав венгров он согласен с венгерскими властями.

«У правительства и оппозиции Венгрии одинаковые взгляды на этот вопрос: у закарпатских венгров должны быть те же коллективные права нацменьшинств, что и у всех национальностей в Европе. В 2017 году я протестовал под посольством Украины, когда принимали языковой закон. То, что я сказал сейчас, я не только что придумал, я был отдан этому всю свою жизнь. Это не партийно-политический вопрос, это европейский и национальный вопрос», – уверял мэр Будапешта.

Однако во время визита в Киев и встречи с Виталием Кличко несколько недель назад Гергей Карачонь выдал полный набор антироссийских лозунгов, и подчеркнул, что «венгерское правительство – это не Венгрия». Мол, оно «часто действует в интересах воинственного агрессора, Владимира Путина», тогда как «миллионы венгров» на самом деле настроены против Москвы.

Это неудивительно, потому что мэр Будапешта на протяжении многих лет является одним из ключевых проводников политики Брюсселя, направленной против премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. В мэра-оппозиционера «инвестирует» и глобальный враг Орбана – Джордж Сорос, структуры которого ныне изгнаны из Венгрии.

Причём сам Карачонь фактически продемонстрировал, что интересы закарпатских венгров для него значат куда меньше, чем пожелания Киева. Так, он рассказал, что по просьбе посольства Украины Будапешт подарил нескольким украинским городам автобусы, а «в случае возникновения необходимости предоставит их и для Берегово». Это вызвало недоумение у присутствующих.

А самым саркастическим моментом встречи стало выступление депутата Береговского горсовета от партии «Команда Андрея Балоги» Золтана Ковача, который пригласил мэра Будапешта посетить Мукачево. Гергей Карачонь вежливо отказался, а мэр Берегово Золтан Бабяк в шутку заметил, что хотел бы сопровождать мэра венгерской столицы в Мукачево на открытие «обновленной восстановленной скульптуры птицы Турула».

Дело в том, что этот символ венгерского народа был демонтирован со стены замка в Мукачево по команде мэра этого города, Андрея Балоги. Партия венгров Закарпатья обвиняет мэра Мукачево, и его отца, депутата Верховной Рады Виктора Балогу, в сознательных антивенгерских действиях.

Сложно сказать, кто был инициатором приезда мэра Будапешта в Берегово – он сам или киевские власти – однако без согласования Киева этот визит точно не мог бы состояться. Видимо, отчаявшись изменить жёсткую позицию Виктора Орбана относительно Киева, там решили использовать политических противников премьера Венгрии. Однако сам Орбан, партия которого имеет единоличное большинство в парламенте Венгрии, может себе позволить даже не реагировать на выходки оппозиционеров.

Как сообщал «ПолитНавигатор», венгерская газета Metropol писала, что Киев намеренно отправляет подразделения ВСУ, укомплектованные представителями национальных меньшинств, в частности, венграми, в самые горячие бои.