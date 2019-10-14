Официальный Киев протянул руку нацистам

14.10.2019, Москва, Владимир Гладков

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук, посетивший недавно неонацистский концерт, наглядно продемонстрировал всё лицемерие нынешней киевской власти.

Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил российский политолог Дмитрий Абзалов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«У премьер-министра нет личного пространства. Оно, в принципе, есть. Конечно, это перед 14-м числом попытка подать сигнал националистическим группировкам, что президент и премьер-министр с вами. Вопрос заключается в другом. Украинская специфика заключается в том, что внутри Украины происходит одна ситуация, а внешне ситуация просто с ней никак не связана. Внутри идет война и мобилизация, а снаружи мы реализуем «Минск», у нас гражданское противостояние.

У вас в СМИ происходит противоречие, и вы ничего не видите. Вы не замечаете деньги, что дает Европа и МВФ по пятьсот миллионов. Они недавно не дали Турции деньги с основанием, что у нее националистическое правительство. То же было и в Польше…

Когда был такой инцидент с националистами в Германии, то такому человеку руку не пожимал ни один из политиков. Интересно, посол США после этого пожмет руку, или пожмут руку посол Германии премьер-министру Украины», – резюмировал эксперт.