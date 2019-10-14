14.10.2019, Киев, Максим Карпенко
 
Донбасс, Культура, Политика
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Пушилин отметил жителя ДНР, победившего в вокальном телешоу

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин поздравил жителя Макеевки Леонида Сергиенко с победой в шоу «Голос» в категории «60+».

Как сообщает пресс-служба общественного движения «Донецкая республика», Пушилин поблагодарил макеевчанина и вручил ему подарок, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Ваша победа вызывает гордость. Вы сейчас представляете Донбасс, Макеевку, для меня это особый город. Окажем вам посильную поддержку», – пообещал Пушилин.

Сергиенко поблагодарил за поддержку главу ДНР, а также свою наставницу, российскую певицу Пелагею.

«Именно благодаря ее поддержке у меня все получилось. Она постоянно спрашивала: как вы смогли, столько лет проработав в шахте, сохранить свой голос? Я всегда отвечал: это все от Бога», – сказал Сергиенко.

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