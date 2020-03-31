Офис Зеленского: «Мы не будем вести переговоры с ЛДНР»

31.03.2020, Киев, Вадим Москаленко

Несмотря ни на что, Киев никогда не вёл и не начнёт вести прямые переговоры с представителями ЛНР и ДНР.

Об этом в ходе брифинга заявил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Относительно Консультативного совета. Хочу напомнить, что наша позиция является неизменной, и я всегда это повторяю. К сожалению, есть некоторые силы, люди, которые сегодня почему-то приписывают нам то, чего никогда не существовало. Мы никогда не вели переговоры ни с так называемыми ДНР и ЛНР, ни с террористами, ни с сепаратистами, и никогда не будем их вести», – сказал чиновник.

Также он попытался оправдаться за «уступки» Киева Донбассу.

«Но хочу напомнить, что в Минских договорённостях присутствуют подписи представителей ЛНР и ДНР. Так вот, в этих договорённостях есть условия, по которым Украина должна согласовывать некоторые законодательные акты с представителями территорий.

Больше пяти лет, которые проходит процесс в Минске, на этих переговорах присутствуют только представители ЛНР и ДНР, и все об этом знают. Они не являются участниками Трёхсторонней контактной группы, и при нашей каденции никогда ими не станут», – пообещал Ермак.