Зеленский угодил в полную зависимость от политики националистов по Донбассу – эксперт

26.03.2020, Киев, Вадим Москаленко

Существует огромная вероятность, что президент Украины Владимир Зеленский прислушается не к своим избирателям, а к «упырям», которые требуют ни в коем случае не становиться на путь мирного урегулирования конфликта в Донбассе.

К такому выводу в своём видеоблоге пришёл украинский политолог Александр Семченко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Эксперт собрал фрагменты видео под названием «Не делайте этого», где «украинские патриоты, которые называют себя узниками ДНР-ЛНР и лучшими людьми Донбасса», записали обращение к Владимиру Зеленскому с требованием ни в коем случае не создавать Консультативный совет в Минске, который, по их мнению, легализует ЛДНР и посадит представителей республик за один стол переговоров с Киевом.

«Владимир Александрович, я всю свою жизнь ошибаюсь … достигнутые недавно в Минске договорённости по части прямых переговоров с боевиками через так называемый Консультативный совет – огромная политическая ошибка», – говорит освобожденный по обмену из ДНР сетевой пропагандист Станислав Асеев.

«Прямые переговоры с тем, у кого у тебя конфликт – это большая ошибка, говорит тот, кто ошибался, – прокомментировал Семченко. – И вот вопрос, ошибается он сейчас или нет?»

Убеждения следующего спикера, по его личному признанию, являются препятствием к миру. То, что он озвучил, по словам Семченко, это разжигание вражды и пропаганда войны.

«Пока в конфликте нет победителей и побеждённых, пока обе стороны считают себя правыми, но несправедливо ущемлёнными, но – ни с одной нет покаяния, конфликт будет продолжаться. Просто он перейдёт в другую форму, в форму действительно гражданской войны – уже без России.

Он не исчезнет, если просто перестать стрелять, он углубится и будет стрелять ещё и по нашим детям», – заявил главред работающего на американские гранты сайта «Остров» Сергей Гармаш.

«Красиво излагает, собака! Типа, если мы сейчас не победим сепаров, то они дальше будут стрелять по нашим детям. А это он видел? Это «Аллея ангелов» в Донецке – две сотни донецких детей погибли. Стреляют уже по детям, Серёжа, стреляют», – отметил политолог.

«Разумеется, через такие шаги произойдёт легализация марионеток российских оккупантов, террористов, которые ненавидят Украину», – уверен также освобождённый по обмену религиовед Игорь Козловский.

«Любые договорённости, любые соглашения с предателями и убийцами – это очередной плевок мне в лицо, – вторит Козловскому некая «волонтёр» из Ясиноватой Ирина Довгань. – Не делайте этого».

«Недавно я узнал, что в Минске были подписаны договорённости по созданию Консультативного совета с представителями ОРДЛО, – вещает «донецкий блогер» с репутацией стукача СБУ Денис Казанский. – По этому поводу хочу обратиться к пану президенту с просьбой не делать этой ошибки».

«Не нужно вести прямых переговоров, потому что прямые переговоры – это прямой путь к миру, – комментирует Семченко. – А прямой путь к миру этим людям, которые неплохо себя чувствуют во время войны, видимо, не нужен».

«Но есть и авторитетные люди – любимый герой Петра Порошенко», – представил политолог следующего спикера.

«Владимир Жемчугов, луганский партизан, герой Украины», – представился аферист.

«Да, чувак писал-писал в соцсетях о своих подвигах, Кеннеди он тоже убил и на Ленина покушался Жемчугов, за это и получил героя Украины из рук Порошенко», – отметил Семченко.

В самом ролике Жемчугов так толком и не смог объяснить, почему нельзя садиться за стол переговоров с ЛДНР, однако позже журналистам, которые попросили уточнений он заявил, что Россия должна быть уничтожена – как СССР.

«Смысл мы понимаем – Россия рухнет под гнётом санкций, и тогда на обломках России присоединят и Крым, и Донбасс, и Кубань, и Ростов, и Волгоград, и Тюмень – Владивосток, готовьте, шейте жовто-блакитные прапоры», – иронично отметил политолог.

Далее Семченко объяснил, зачем он так подробно разбирал заявления этих людей.

«Потому что я не уверен, что Владимир Зеленский не прислушается к этим упырям. Он часто прислушивается к подобного рода заявлениям. К нормальным людям – не прислушивается, к народному мнению не прислушивается, а вот когда эти упыри, которых спонсируют ястребы всякие – вот к этим упырям он прислушивается.

Это видео – попытка достучаться до Зеленского. Эти люди не представляют народ Украины, эти люди разжигают войну и ненависть, они не достойны того, чтобы их слушали. Вы обещали мир, так делайте это. Десять месяцев уже президентом, делайте мир», – призвал Александр Семченко.