Офис Зеленского обвинил CNN в сговоре с ФСБ

08.09.2021 16:47 (Мск), Киев, Ольга Козаченко

Новости Украины

Сюжет американского телеканала CNN, в котором было рассказано о причастности украинских и американских спецслужб к аресту 33 граждан РФ в Белоруссии (так называемое «дело вагнеровцев»), играет на руку Москве.

б этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк.

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«На мой взгляд, иногда явно случаются такие анекдотические ситуации, которые сложно даже придумать. Не прошло и нескольких часов, как уже и официальный представитель ФСБ (ага, той самой) похвалил CNN за этот материал. Что там сказано? Все как всегда. Обязательные анонимные отставники – и это ключевое – что-то подтверждают. Другой анонимный источник что-то опровергает. Еще раз: анонимные, бесфамильные, бездолжностные и следовательно не имеющие информационной и репутационной ценности источник», – приводит слова «Подоляка сайт «Корреспондент».

При этом он обращает внимание на реакцию ФСБ на сюжет.

«Когда ранее официальный представитель ФСБ практически мгновенно выходил в медиа, чтобы поддержать и похвалить какой-то репортаж? Это же фактически сигнал для всей российской системы пропаганды, что и как нужно отрабатывать. Тепер они «разгонят» эту историю со ссылкой на CNN. И случилось это накануне запланированной встречи Лукашенко с президентом России. Ситуация говорит сама за себя», – считает чиновник ОП.

«Можно только сожалеть, что запущенная через российскую пропагандистскую Комсомольскую правду история прикрытия для появления «вагнеровцев» в Беларуси до сих пор гуляет по медиа к радости и удовольствию ФСБ», – резюмировал Подоляк.

Более подробно о сюжете CNN читайте: «Украинская разведка стала филиалом ЦРУ. Что показал скандальный сюжет CNN».