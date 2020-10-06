Офис Зеленского подтвердил, что Украина не заинтересована в мире

06.10.2020, Киев, Максим Карпенко

Владимир Зеленский так и не стал «президентом мира», не выполнил свои предвыборные обещания и оказался неспособным урегулировать ситуацию в Донбассе.

Об этом в эфире телеканала NewsOne заявил экс-замгенпрокурора Украины, депутат Верховной рады Ренат Кузьмин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Кузьмина, увольнение замглавы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Витольда Фокина, предлагавшего мирные инициативы, говорит о том, что Киев не заинтересован в урегулировании конфликта.

При этом, в своем недавнем интервью глава офиса президента Андрей Ермак, рассказывая о деталях плана по «реинтеграции» Донбасса, фактически признал, что нынешняя Украина продолжает политику Петра Порошенко – то есть требует сначала контроля за границей и разоружения защитников Донбасса, а уже потом проведения местных выборов.

«Нужно показывать всем, что эта власть хочет мира. На самом деле, мы уже видим, что власть этого не хочет. На самом деле, эта власть хочет войны. Если мы когда-то еще надеялись, что президент Зеленский будет президентом мира, то после последних событий, после истории с Фокиным, нам понятно, что никакого мира не будет и эта власть мира не хочет.

Они не способны принести мир в Украину… Для чего нужна группа переговорщиков? Ну, наверное, для того, чтобы вести переговоры о решении конфликта на Донбассе. Но уже же все понятно с позицией украинской власти, уже глава офиса все объяснил, уже же все ясно – им не нужен мир на Донбассе, а, значит, и эта группа им не нужна», – заявил Кузьмин.