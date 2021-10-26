Офис Зеленского угрожает накрыть Москву ракетами

26.10.2021 08:57 (Мск), Киев, Максим Карпенко

Новости Украины

Украина направит свои ракеты на Москву и сможет поражать стратегические цели, но только через десять лет и при условии необходимого финансирования.

Об этом в эфире телеканала «Украина 24» заявил советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Арестовича, разработка ракет, способных «доставать» до Москвы, уже идет.

До недавнего времени мы не могли направить никакие ракеты на Москву, потому что действовал Договор об ограничении ракет средней дальности. После того, как он прекратил свое действие, Украина может разрабатывать ракетные комплексы с дальностью порядка 500 километров. Речь о таких комплексах идет, это, в первую очередь, комплексы «Гром», «Гром-2». Они еще на стадии научно-исследовательских разработок, но в перспективе, на протяжении 10 лет, при надлежащем финансировании и внимании, которое государство будет уделять, мы сможем получить такое оружие», – сказал советник.

«А такое оружие способно решать задачи уже стратегического уровня либо оперативного-стратегического. То есть поражать цели стратегического значения или оперативно-стратегического значения», – заявил Арестович.

Ранее бывший секретарь Совбеза Украины, советник нескольких президентов страны Владимир Горбулин заявил, что Украина может создать оперативный тактический ракетный комплекс, который будет способен стрелять на полторы тысячи километров, то есть доставать до российской столицы.