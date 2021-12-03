Посол Украины в Анкаре объяснил, что на помощь Турции рассчитывать не стоит

03.12.2021  08:40 (Мск), Киев,
Вадим Москаленко.  
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Вооруженные силы, Дзен, Политика, Турция, Украина
Новости Украины

Турецкая армия, как и любая другая, не придёт на помощь Украине в случае военного вторжения России.

Об этом в эфире «Радио НВ» заявил посол Украины в Турции Василий Боднар, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Турецкая армия, как и любая другая, не придёт на помощь Украине в случае военного...

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«В случае вооружённой агрессии России, Украине нужно рассчитывать только на себя. Потому что у нас нет прямых обязательств с Турцией о вступлении в войну. Это было бы самообманом и неправдой, говорить о том, что мы можем рассчитывать на такую помощь», – сказал дипломат.

«Ни одно иностранное государство не будет направлять свои вооружённые силы для того, чтобы принимать участие в боевых действиях на Украине. Другое дело, когда мы говорим про учения, тренировки и совместные мероприятия, это более реальная история. А обороняться Украине нужно только самой» – резюмировал Боднар.

Напомним, ранее в Киеве заявили, что украинцы проиграли гибридную войну Москве, поэтому в ближайшее время Россия приступит к операции по защите русскоязычного населения Украины.

Кроме того, раньше в Донецке заявили, что Украина и её западные хозяева активно готовятся к началу полномасштабной войны в Донбассе.

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