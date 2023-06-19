Офис Зеленского вновь показал недоговороспособность

Анатолий Лапин.  
19.06.2023 08:55
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Политика, Россия, Украина


Украина не для того получала западное оружие и технику, чтобы идти на переговоры.

Об этом в эфире «Радио НВ» заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Украина не для того получала западное оружие и технику, чтобы идти на переговоры. Об...

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По словам Подоляка, Украина не будет заключать мир с Россией, настаивая на своих условиях.

«На сегодняшний день мы четко фиксируем, что переговорный процесс с Российской Федерацией в таком составе, политическом составе, когда есть Путин, который таким образом пробует модерировать процесс переговорный, невозможен. То есть, я имею в виду, персонально невозможен.

Вторая составляющая – безусловно, зафиксирована конкретная формула мира, от которой мы точно не будем отступать, и там четко сказано, как, когда и почему мы можем начать переговорный процесс как таковой.

Далее – третья составляющая, о которой мы постоянно говорим. Мы не для того 16 месяцев воюем, получили все инструменты, которые нам нужны, да, не в достаточном количестве, но все инструменты, чтобы сегодня сказать: «Да, мы соглашаемся на «Минск-3». Это же очевидный нонсенс, и так далее», – заявил Подоляк.

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