25.05.2018, Киев, Владимир Гладков

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Оговорка по Фрейду: Геращенко назвала антикоррупционный суд «антиконституционным»

Во время заседания Верховной Рады украинский антикоррупционный суд был назвал «антиконституционным».

Такую оговорку допустила первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я убеждена, что на следующей неделе украинский парламент проголосует за антиконститу… антикоррупционный конституционный суд», – сказала она.

Напомним, ранее «ПолитНавигатор» сообщал о том, что Ирина Геращенко устроила истерику по поводу прав женщин в ВСУ.