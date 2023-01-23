Огрызко: Данные немецкой разведки о высоких потерях ВСУ выгодны Украине

Вадим Москаленко.  
23.01.2023 08:30
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Дзен, НАТО, Украина


В немецкие СМИ специально «слили» данные разведки о больших потерях ВСУ под Артёмовском (Бахмутом) – так в Берлине рассчитывают сформировать общественное мнение, чтобы не было протестов на случай передачи Украине танков «Леопард».

Об этом в эфире киевского «Радио НВ» заявил экс-глава МИД Украины Владимир Огрызко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

В немецкие СМИ специально «слили» данные разведки о больших потерях ВСУ под Артёмовском (Бахмутом)...

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Ведущая отметила, что немецкая разведка обеспокоена ежедневными трёхзначными потерями Украины под Артёмовском (Бахмутом), тогда как подобных сообщений в публичном пространстве нет ни от британской разведки, ни от американцев.

«Это попытка повлиять на тех в немецком обществе, которые говорят о том, что, если война быстро закончится, то не будет этих страшных жертв, которые уже переходят за грани нездорового смысла и т.д. Это игра в пользу власти, которая всё ещё колеблется относительно поставок», – сказал Огрызко.

В целом он допустил, что в перспективе вопрос решится в пользу Киева.

«Смотрите, появилась информация, что немцы могут нам поставить 20 танков «Леопард», вопрос, конечно, когда, но тем не менее. Сейчас в Европе есть чуть больше 2000 таких «леопардов». Если 10 процентов от этого количества будет у наших вооружённых сил, это уже огромный плюс. То есть Германия уже своих 10 процентов может спокойно предоставить, если это сделают все остальные, то вопрос мы решим», – поделился мечтами экс-дипломат.

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