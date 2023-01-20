Немецкая разведка сообщила о жутких потерях ВСУ в Артемовске

Игорь Шкапа.  
20.01.2023 16:52
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Донбасс, Россия, Украина


В районе Артемовска, который штурмуют российские подразделения, украинская армия несет серьезные потери.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», сообщает немецкое издание «Шпигель», ссылаясь на доклад Федеральной разведывательной служба Германии (БНД), представленный депутатам Бундестага.

В районе Артемовска, который штурмуют российские подразделения, украинская армия несет серьезные потери. Об этом,...

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«Федеральная разведывательная служба проинформировала депутатов о ситуации на секретном совещании на этой неделе.

То, что смогли сообщить официальные лица, настораживает: на фронте под Бахмутом украинцы сейчас несут огромные потери, а на брифинге БНД говорилось о трехзначных числах погибших за сутки», – пишет «Шпигель».

Отмечается, что если Артемовск падет, то это «повлияет на всю линию обороны Украины».

Ранее, как сообщал «ПолитНавигатор», американские СМИ не исключили, что ВСУ придется оставить Артемовск.

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