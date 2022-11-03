Огрызко призвал чеченскую диаспору клянчить у Запада оружие для ВСУ

Новости Украины

Чеченцы, проживающие в Европе, должны поднимать вопрос об увеличении вооружений Украине, чтобы та смогла «освободить» их от России.

Об этом на круглом столе в Киеве заявил экс-глава МИД Украины, а ныне руководитель «Центра исследования России» Владимир Огрызко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Наши украинские интересы и интересы Ичкерии полностью совпадают. Они совпадают в главном. В том, что мы должны нанести поражение этому российско-фашистскому режиму, который сегодня царит в Москве. Первый вывод заключается в том, что для того, чтобы помочь Ичкерии, нужно помочь Украине. Помочь Украине победить на поле боя. Может вам покажется странным, что я дипломат, но призываю совсем не к дипломатическим шагам. Потому что я прекрасно понимаю, что сегодня все решают наши вооруженные силы на поле боя с российским нашествием. Именно поэтому, дорогие наши чеченские друзья, я очень прошу вас сделать все возможное, что в ваших силах, а я знаю, чеченская диаспора и в Европе, и по всему миру, довольно большая и влиятельная, сделать так, чтобы то, что приняла Верховная рада [признание Ичкерии и её «оккупации» РФ], чтобы она стала известной в политических кругах этих европейских и западных странах», – сказал экс-министр.

«Если ваша диаспора, я сейчас обращаюсь к нашим чеченским друзьям, будет поднимать вопрос, что Украине нужно давать больше вооружения, современного вооружения, что это поможет победить Россию, то это означает, что мы тогда победим не только для Украины. А победим для всех порабощенных народов, включая Ичкерию. Это наша общая позиция, которые мы должны доводить повсеместно», – заявил Огрызко.