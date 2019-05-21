Огрызко заподозрил Зеленского в попытке капитуляции перед Россией

21.05.2019, Киев, Максим Карпенко

Новый президент Украины Владимир Зеленский не готов к войне с Россией, а, значит, ему нужно заручиться поддержкой Запада.

Об этом в эфире телеканала «Эспрессо» заявил экс-министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Комментируя вчерашнюю инаугурационную речь Зеленского о том, что он готов к «сложным решениям» по Донбассу, Огрызко выразил недоумение.

«Готов на все – это что, и это как? Прекращать войну можно, и это надо делать. Но есть только два способа прекращения войны – это капитуляция и победа. Если ставится вопрос о том, что ни сантиметра украинской земли мы не отдаем, то, извините, не надо и к гадалке ходить. Вон, уже из Москвы сказали, что забудьте об этих вещах, Крым – часть российской территории. Вопрос, каким образом это все планируется делать. Заявления правильные, а механизма реализации этих заявлений, как минимум у меня, еще нет», – заявил Огрызко.

По словам экс-министра, Россия не изменит свое отношение к Украине, а потому Зеленскому срочно необходимо ехать «на поклон» по западным столицам.

«Нам хотят навязать тезис о гражданской войне. И мы можем видеть, что все эти годы путинская пропаганда то и делает, что распространяет в мире это вранье о том, что на востоке Украины идет война между украинцами, России там нет, а все то, что происходит – гражданская война. На самом деле ее там нет… То, что Путин будет продолжать эту линию, тут и к гадалке не ходи. Очевидно, что для него ключевой тезис и цель – Украина должна быть поделена и ментально, и географически, по Днепру. Это все вещи, которые он или его апологеты рассказывают каждый день», – говорит дипломат.

Он полагает, что Украина должна проводить курс на углубление сотрудничества с с западными странами, делая упор на сотрудничество с США.

«Я бы на месте нового президента первый визит сделал бы к президенту Трампу. Акцент на сотрудничество с нашими стопроцентными союзниками – канадцами, британцами. И, я думаю, было бы неплохо, если бы первый визит начался с Вашингтона – Оттава – Лондон и, безусловно, потом – Брюссель, НАТО и Европейский союз», – добавил Огрызко.