Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Юлия Тимошенко сегодня с группой поддержки явилась на суд, где принялась отрицать все обвинения контролируемых американцами детективов НАБУ по поводу подкупа депутатов Верховной рады с целью выхода их из Зе-большинства.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

По словам Тимошенко, к ней был подослан депутат Игорь Копытин. До того против него самого НАБУ возбудила уголовное дело по коррупции. И якобы, чтобы «отмазаться», он согласился участвовать в провокации и записал разговор с Тимошенко, впоследствии и послуживший для проведения обыска.

Лояльный Тимошенко политолог Михаил Чаплыга (сбежал от войны и мобилизации в Европу, откуда поливает грязью Россию) комментирует фото депутата Копытина:

«Ох и ипальничек… Да. «Слуги» знают толк в депутатах… как и «мудрый народ». Игорь Копытин вместе с братом Владимиром в Николаеве занимался относительно небольшим бизнесом в сфере ремонта авто и продажи запчастей. Летом 2021-го Владимир Копытин купил самую дорогую недвижимость в своей жизни – квартиру площадью более 145 кв. м в ЖК «Бульвар фонтанов». Квартиры даже меньшей площадью в этом ЖК стоят около 500 тыс. долларов. Откуда такие суммы у Копытина – загадка… Чуть позже четыре раза эту «загадку» раскрыла НАБУ», – пишет Чаплыга.

Прокурор с доводами «бабушки с косой» не согласился – он указал, что в офисе Тимошенко изъят старый «айфон», который она использовала исключительно для контакта с Копытиным через мессенджер Signal. Все это свидетельствует о «высоком уровне конспирации».

Кроме того, прокурор сообщил о найденной в ходе обысков «кассы» – таблицы расходов в «Excel». И, якобы, некоторые траты совпадают с датами важных голосований в Верховной раде (намек на подкуп депутатов, чтобы они голосовали так, как просила Тимошенко).

«Это бред какой-то, жесть просто», – тихо ответила Тимошенко, перейдя на русский.

Далее она взяла слово и начала уверять, будто бы это всего лишь траты на организацию встреч, а также канцтовары, кофе, чай, конфеты и печенье, которые закупались в ее штаб.