Оккупационная администрация Боснии игнорирует права сербских жертв

12.02.2020, Брчко, Алексей Топоров

В отторгнутом у боснийских сербов округе Брчко на всех уровнях местной власти дискриминируются женщины, в свое время пострадавшие от мусульманских боевиков.

Об этом рассказала в эфире боснийско-сербского канала РТРС президент Ассоциации женщин жертв войны Республике Сербской Ружица Живкович-Райлич, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Я подняла проблему, и министр [Республики Сербской] пообещал приложить все усилия, чтобы добиться справедливости, – сообщила Живкович-Райлич после общения с министром труда и защиты ветеранов и инвалидов РС Душко Милуновичем. – Он поставит вопрос перед должностными лицами округа и найдет способ сделать законными права сербских жертв».

По информации главы Ассоциации, на сегодняшний день из 153 сербских женщин округа, подвергшихся пыткам и сексуальному насилию со стороны мусульманских боевиков в 90-е годы, только одна смогла получить социальную поддержку от местной администрации.

«Мы обязательно установим причины и найдем пути решения проблемы, которые позволят всем пострадавшим, реализовать свой статус и права в соответствии с законом», – прокомментировал ситуацию Душко Милунович.

На снимке: слева – президент Ассоциации женщин жертв войны Республике Сербской Ружица Живкович-Райлич, справа – министр труда и защиты ветеранов и инвалидов РС Душко Милунович.

В свою очередь глава Отдела здравоохранения администрации округа Брчко Адхит Пезерович объяснил подобную ситуацию с сербскими жертвами насилия отсутствием в округе закона по пострадавшему в ходе войны гражданскому населению и пообещал, что в ближайшее время начнется процедура принятия такого закона.

Округ Брчко в 1999 году под давлением Верховного представителя по БиГ (западный чиновник, обладающий исключительными полномочиями вмешиваться во внутреннюю политику страны, в том числе отменять законы и снимать избранных государственных деятелей) решением Арбитражного суда БиГ был отобран у Республики Сербской (сербского энтитета в составе БиГ). После чего территория боснийских сербов была разделена на две части, а мусульмано-хорватская федерация получила выход к северным изолированным мусульманским анклавам и Хорватии. Управляется округ назначаемыми Верховным представителем западными чиновниками.

Буквик, в окрестностях Брчко. Годовщина памяти убитых в 1992 году мусульманами 69 мирных сербов. Очевидцы рассказывают, как мусульмане насиловали женщин и девочек.

Ранее Апелляционная коллегия Суда Боснии оправдала очередного командира мусульманских боевиков.