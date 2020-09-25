25.09.2020, Белград, Алексей Топоров
 
Балканы, Военные преступления, Косово, Политика
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Оккупационная полицейская миссия EULEX взялась за косовских боевиков


Полсотни бойцов европейской оккупационной полицейской миссии в Косово EULEX с оружием и в боевой амуниции вошли сегодня в офис «Ветеранов «Армии освобождения Косово (UCK)» , где провели обыск.

Также представителями миссии был арестован глава «ветеранской» организации Хисни Гуцати.

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Как сообщает корреспондент «ПолитНавигатора», поводом для акции оккупационной миссии стал недавний скандал с утечкой досье обвинения Специального суда по Косово в Гааге в отношении верхушки UCK, представители которой сейчас стали политической, управленческой и бизнес-элитой Косово. Что характерно, все документы обвинения оказались в руках боевиков, точнее объединяющей их «Организации ветеранов UCK».

Арест Хисни Гуцати.

«Это незаконная акция EULEX, – прокомментировал произошедшее пресс-секретарь ветеранской организации Фатон Клиинаку. – Они заявились в наш офис и проводят обыск. Наше государство виновато в том, что вынуждает нас бороться с этими идиотами в одиночку! Я был в офисе и пил кофе, а эти господа даже не предъявили ордер или какие либо иные документы! Если наше государство не примет меры, оно заставит нас бороться с ними, как против Югославии. Они могут быть преступниками из Сербии, они в масках, говорят на разных языках, некоторые на славянских. Мы не допустим таких вещей. Мы получили свободу благодаря войне и крови, и мы не позволим им арестовывать нас!».

Известно, что бойцов EULEX сопровождали так называемые косовские «полицейские», которые, впрочем, не вмешивались в процесс. Ожидается, что сегодня же арестованный Хисни Гуцати будет доставлен в Гаагу.


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