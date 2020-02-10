Около 200 тысяч черногорцев показали режиму Джукановича солидарность с СПЦ

10.02.2020, Подгорица, Алексей Топоров

В крупнейших черногорских городах вечером 9 февраля прошли литии и шествия прихожан Сербской православной церкви в знак протеста против дискриминационного закона «О свободе вероисповедания».

Черногорская полиция заявила о том, что в акциях приняли участие около 53 тыс. человек, в то время как по неофициальным данным только возле столичного храма Воскресения Христова собрались порядка 60 тыс. жителей Подгорицы, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мило (Дужканович, президент Черногории – ред.), это больше не твоя страна, – прокомментировал происходящее на своей странице в Facebook просербский и пророссийский оппозиционер Марко Милачич. – Посмотри на прекрасную Подгорицу, охваченную свободой!».

шествие в Подгорице

В черногорской столице протестный молебен и шествие возглавил митрополит Черногорско-приморский Амфилохий Радович.

Лития в Подгорице

«Наши святыни никто у нас заберет, они были установлены и возведены именно здесь, – заявил владыка. – А беззаконный закон был принят теми, кто думает, что они могут «убить Христа так, как это решил суд Понтия Пилата».

Также митрополит Черногорско-приморский отметил, что нынешний прозападный черногорский режим не случайно имеет тесные контакты с «президентом» Косово Хашимом Тачи, поскольку тот не представитель добродетельного албанского народа, а международный преступник, разрушивший вместе с авиацией НАТО около 150 православных храмов.

Согласно независимым источникам, многолюдными были акции и в других черногорских городах: в Никшиче вышли порядка 40 тыс. человек, в Биело Поле – около 30 тыс. человек, в Баре – более 20 тыс. человек, в Будве – более 7 тыс. человек.

Шествие в Биело Поле

Ранее, проведенный в январе этого года соцопрос показал, что 62% жителей Черногории выступают против скандального закона, который позволяет властям конфискацию храмов и монастырей Сербской Православной Церкви в пользу подконтрольных правящему режиму раскольников.