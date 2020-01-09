Окончательный уход Донбасса с орбиты Украины предрешён

09.01.2020, Донецк, Сергей Вредников

Продолжение Зе-командой политики своих предшественников и звучащие в Киеве заявления свидетельствуют, что Украина не стремится реинтегрировать Донбасс. Окончательный уход региона к России неизбежен.

Об этом корреспонденту «ПолитНавигатора» рассказал руководитель Центрального исполкома Общественного движения «Донецкая Республика» Алексей Муратов.

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«Вместо того, чтобы добросовестно выполнить обязательства, взятые на себя перед лицом международной общественности, официальный Киев продолжает тешить себя тщетной надеждой найти способ сохранить Донбасс в составе Украины.

Так, руководитель ее внешнеполитического ведомства Вадим Пристайко недавно выразил мнение, что, если в 2020 году не удастся провести выборы или если процесс разведения сил и средств затянется, придется искать альтернативы Минскому процессу», – напомнил он.

В связи с этим, по мнению Алексея Муратова, окончательный уход Донбасса с украинской орбиты стал неизбежным, о чём также свидетельствует проводимая правительством Республики политика по интеграции с Россией.

«Остается поинтересоваться, а что же все эти годы делала Украина, если не пыталась заморозить конфликт, уклоняясь от выполнения Минских соглашений? Теперь окончательный уход Донбасса с орбиты Украины стал неизбежной реальностью.

Об этом свидетельствует заявление главы Донецкой Народной Республики Дениса Пушилина, согласно которому Правительству ДНР было дано поручение довести уровень республиканских пенсий и заработных плат до уровня Ростовской области Российской Федерации, причем план устанавливает контрольные точки повышений до 2022 года.

Другими словами, в перспективах своего развития ДНР начинает равняться на Россию, интеграционные процессы с которой успешно углубляются и расширяются на протяжении последних лет.

Этот четкий вектор, который Донбасс устанавливает для себя, определяет перспективу будущего и подтверждает тот сакральный выбор, который был сделан еще в 2014 году, и которому мы остаемся верны. Наш выбор – Россия!», – резюмировал общественник.