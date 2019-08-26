«Окопная правда» с ополченцами и боевиками АТО вызвала ожесточенные споры

26.08.2019, Москва, Михаил Рябов

Телезрители второй день продолжают обсуждать вышедшую в эфире телеканала «Россия-24» передачу «Окопная правда», в ходе которой впервые три защитника ЛДНР вели диалог о возможности примирения с бывшими участниками украинской «АТО».

Автор программы Александр Рогаткин признался, что шокирован обвинениями в том, что передача является предательством и попыткой вернуть Донбасс в состав Украины.

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«Эффект от «Окопной правды» несколько шокировал. Подозревал, что укронацики, традиционно порвут свои седалища на свастики, но тут включились наши турбопатриоты, своей тупостью, оставившие украинских «не братьев» далеко позади. Сколько же подонков вскрылось, присосавшихся к теме войны, паразитирующих на чужом горе, гуманитарных и контрабандных схемах! Как они все обделались, а вдруг люди из окопов договорятся и война закончится? Они даже не поняли, что мужики, служившие в ВСУ, приехали к нам рискуя жизнями, рассказывать о преступлениях ВСУ: мародерстве, убийствах мирных, обстрелах Донбасса «Точками У» Один, вообще, был антимайдановцем, которого по суду в армию забрали. Он потом спрашивал, а где вы, донецкие были, когда нас, вместе с «Беркутом» жгли в центре Киева? Отсиживались и ждали, чем кончится», – пишет Рогаткин в своем блоге.

«Там не про братание с нациками и преступниками. Ещё раз, там про разделённых войной. Такое бывает. На людей с той стороны, приехавших в студию, сейчас в Киеве объявлена охота, за то что они посмели заговорить о мире и о преступной войне, которую ведёт киевская власть. Жалко, что вы этого не услышали», – заявил автор, обращаясь к критикам.

Однако экс-глава МИД ДНР Александр Кофман не разделяет точку зрения Рогаткина.

«1.Исполнитель заведомо преступного приказа несёт полную ответственность за его исполнение.

2.ВСУшники, представленные в передаче, убивали как военнослужащих, так и мирных граждан Донбасса.

3.Соответственно, состоялся эфир с убийцами, в т.ч. и мирного населения.

4.И, самое главное, назовите мне в качестве примера хотя бы одну гражданскую войну, окончившуюся ПЕРЕМИРИЕМ, а не КАПИТУЛЯЦИЕЙ одной из сторон?

Александр, я не могу сказать, что идея данного эфира хороша. От слова совсем», – обращается Кофман к автору.

«Чего хотел Рогаткин? Устроить «братание» в студии? А для чего? Фундаментальные противоречия между постМайданной Украиной и ЛДНР не устранены: Украина все больше оказывается под прямым управлением Вашингтона, население ДНР/ЛНР (в отличии от властей республик), по прежнему, тяготеет к РФ. На какой основе брататься? «Мир, дружба, жвачка»? Но ведь не донецкие батальоны пришли в Киев. а украинские в Донбасс! Уведите батальоны (до конституционных границ ДНР/ЛНР, как минимум), вооруженная фаза противостояния закончится сама собой!» – соглашается экс-советник правительства ДНР Роман Манекин.

«Примиренческая» позиция не только нежизнеспособна, но и противна многим ополченцам, солдатам Народной милиции, населению. Нам не в чем каяться и нет оснований прощать их – не мы к ним пришли и начали обстреливать из гаубиц и НУРСов – не нам и мириться. И вся эта клюква на тему «я не думал», «нас заставили» – всё это бред. Каждый, кто берёт в руки оружие делает сознательный выбор (если он не полный кретин). Каждый несёт ответственность до конца своих дней… Карфаген должен быть разрушен. Фашистское государство по ту сторону линии разграничения должно быть повержено, его функционеры уничтожены, все, кто когда-либо вольно или невольно служил им – понести наказание», – считает бывший ополченец ДНР военкор Юрий Ковальчук.