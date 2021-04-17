Окрестности Киева забиты боевиками, готовящимися к войне – волонтер ВСУ

17.04.2021, Киев, Максим Карпенко

Новости Украины

Все полигоны и тиры в окрестностях Киева забиты боевиками-атошниками, которые тренируются и готовятся к мобилизации.

Об этом в эфире ток-шоу «Свобода слова Савика Шустера» заявил украинский шоумен, националист и волонтер «АТО» Сергей Притула, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Притулы, на Украине много боевиков, прошедших через войну на Донбассе, которые готовы стать частью войск территориальной обороны.

«Несмотря на то, что действительно позорный факт, что на восьмом году войны у нас до сих пор не принят закон о территориальной обороне, тем не менее отряды территориальной обороны занимаются без указания сверху. Езжайте вокруг Киева на выходных и даже в будние, посмотрите на стрельбища, на полигоны, на тиры – они все забиты, люди тренируются.

То есть схема «Сохраняем спокойствие, чистим оружие» – она работает. Слишком много людей уже есть с боевым опытом для того, чтобы мы переживали, сможем ли мы быстро мобилизовать какие-то дополнительные резервы», – заявил Притула.

Ранее «ПолитНавигатор» писал, что боевики неонацистской группировки «Национальный корпус», которые участвовали в карательной операции на Донбассе в составе полка «Азов», провели сборы под Киевом.