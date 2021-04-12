«Русские идут». Билецкий призвал срочно формировать территориальную оборону

12.04.2021, Киев, Максим Карпенко

Новости Украины

Боевики неонацистской группировки «Национальный корпус», которые участвовали в карательной операции на Донбассе в составе полка «Азов», провели сборы под Киевом.

На территории их тренировочного лагеря собрались несколько сотен «ветеранов», перед которыми выступили главарь группировки, экс-депутат Верховной рады Андрей Билецкий и бывший замсекретаря Совбеза Украины Сергей Кривонос, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Билецкого, националисты должны, не дожидаясь приказов, формировать войска территориальной обороны:

«В такой момент, который напоминает нам 14-й год, момент, когда Россия уже снова стучит в двери, нация, которая хочет чувствовать себя нацией, а не подданными, она состоит из воина-гражданина. Не ожидая приказов, очередных президентов и так далее, сами из себя создавать ту самую территориальную оборону, о которой так много говорили».

Кривонос призвал праворадикалов объединяться, чтобы противодействовать «русскому спецназу».

«Что может остановить безнаказанную деятельность разведгрупп спецназначения врага? Только то, когда на каждом перекрестке, около каждой школы, около каждого населенного пункта и внутри населенных пунктов будут находиться люди, которые местные, знают прекрасно территорию, знают друг друга. Они обученные, мотивированные и проверенные, вооруженные, и они не допустят того беспредела, который будут стараться делать группы спецназначения Российской Федерации», – заявил Кривонос.