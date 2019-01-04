Окружение Порошенко готовится предать своего патрона

04.01.2019, Киев, Владимир Гладков

На Украине рупором власти является «навезённый из России хлам», способный только кричать про президента России Владимира Путина.

Об этом в эфире телеканала «NewsOne» заявил экс-глава представительства Интерпола на Украине Кирилл Куликов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Найти и вырастить своих журналистов – это обязанность страны, но очень сложно заменить тех плохих журналистов, которые работают у нас. Почему-то свозят весь мусор, который пытается прокричать «Путин что-то такое», и мы его сразу считаем величайшим журналистом. Поэтому мы свезли весь хлам из России и сделали его рупором национальной власти», – отметил Куликов.

По его мнению, на Украине не только СМИ испытывают дефицит хороших кадров.

«Нынешняя власть – это такой классный коллективчик предателей. Вы посмотрите, они сейчас это поймут, мы зря с вами улыбаемся. Мне, честно говоря, не то что жалко, но не очень хочется влезть в шкуру Петра Алексеевича, когда он посмотрит на весь коллективчик, который он вокруг себя насобирал, и как резко, в течении ближайших месяцев, начнут меняться их мнения, позиции и так далее. И каждый раз ложиться, закрывать глаза и думать: «А завтра меня предаст этот, этот и этот». С этим жить, наверное, сложно.

Но в принципе, наверное, заслужено, потому, что он их сам собирал, и он является творцом нынешней власти. И все они будут очень доблестно рапортовать и рассказывать о том, что происходило на Майдане, доносить друг на друга – в этом они, конечно, совершенны и профессиональны», – резюмировал Куликов.

Напомним, ранее Кирилл Куликов обвинил ЦИК Украины в нарушении Конституции.