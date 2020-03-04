04.03.2020, Киев, Максим Карпенко
 
Война, Донбасс, Украина
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Окружение Зеленского сбросило маски: У власти на Украине партия войны




Слова депутата Верховной рады от партии Владимира Зеленского Никиты Потураева, накануне выразившего сожаление, что Киев пока что не может сбросить ядерную бомбу на Москву, свидетельствуют о том, что на Украине, вопреки ожиданиям избирателей, у власти по-прежнему находится «партия войны».

Об этом «ПолитНавигатору» заявил руководитель Центрального исполкома движения «Донецкая республика» Алексей Муратов.

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По его словам, «враждебная риторика команды Зеленского по отношению не только к Донбассу, но и к России поражает своим цинизмом».

Муратов обратил внимание, что заявление Потураева было озвучено на презентации нового украинского телеканала «Дом», который, по словам его создателей, рассчитан на аудиторию в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также в Крыму.

«Исходя из сказанного, возникает очень большое сомнение, что контент нового украинского телепродукта будет содержать положительный посыл, способный вызвать желание у населения Республик вернуться в состав Незалежной. Впрочем, судя по всему создатели канала прекрасно понимают, что их передачи не вызовут симпатии в ДЛНР, так как уверены, что со стороны Донбасса будут создаваться помехи в вещании.

Хотелось бы напомнить «слугам народа», что они прошли во власть в основном благодаря тому, что декларировали исключительно миролюбивую внешнюю политику и желание в ближайшее время прекратить войну на Донбассе. Более того, на встрече «нормандской четверки» в Париже, которая состоялась в декабре прошлого года президент Украины Владимир Зеленский поставил свою подпись под итоговым коммюнике, в котором четко прописано неукоснительное соблюдение Минских договорённостей.

Но если раньше слова команды Зе заметно расходились с их делами, то в последнее время «слуги народа» уже не скрывают, что на самом деле никто будет выполнять свои обещания. По сути, у власти на Украине опять оказалась партия войны, которая не собирается договариваться с народом Донбасса о завершении боевых действий», – резюмировал Алексей Муратов.

 

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