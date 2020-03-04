Окружение Зеленского сбросило маски: У власти на Украине партия войны

04.03.2020, Киев, Максим Карпенко

Слова депутата Верховной рады от партии Владимира Зеленского Никиты Потураева, накануне выразившего сожаление, что Киев пока что не может сбросить ядерную бомбу на Москву, свидетельствуют о том, что на Украине, вопреки ожиданиям избирателей, у власти по-прежнему находится «партия войны».

Об этом «ПолитНавигатору» заявил руководитель Центрального исполкома движения «Донецкая республика» Алексей Муратов.

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По его словам, «враждебная риторика команды Зеленского по отношению не только к Донбассу, но и к России поражает своим цинизмом».

Муратов обратил внимание, что заявление Потураева было озвучено на презентации нового украинского телеканала «Дом», который, по словам его создателей, рассчитан на аудиторию в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также в Крыму.

«Исходя из сказанного, возникает очень большое сомнение, что контент нового украинского телепродукта будет содержать положительный посыл, способный вызвать желание у населения Республик вернуться в состав Незалежной. Впрочем, судя по всему создатели канала прекрасно понимают, что их передачи не вызовут симпатии в ДЛНР, так как уверены, что со стороны Донбасса будут создаваться помехи в вещании.

Хотелось бы напомнить «слугам народа», что они прошли во власть в основном благодаря тому, что декларировали исключительно миролюбивую внешнюю политику и желание в ближайшее время прекратить войну на Донбассе. Более того, на встрече «нормандской четверки» в Париже, которая состоялась в декабре прошлого года президент Украины Владимир Зеленский поставил свою подпись под итоговым коммюнике, в котором четко прописано неукоснительное соблюдение Минских договорённостей.

Но если раньше слова команды Зе заметно расходились с их делами, то в последнее время «слуги народа» уже не скрывают, что на самом деле никто будет выполнять свои обещания. По сути, у власти на Украине опять оказалась партия войны, которая не собирается договариваться с народом Донбасса о завершении боевых действий», – резюмировал Алексей Муратов.