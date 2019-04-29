Выборы
29.04.2019, Киев, Владимир Гладков
 
Выборы, Политика, Украина
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Олигархи не позволят провести досрочные выборы в Раду

Президент Украины Пётр Порошенко, даже объединившись со своим преемником Владимиром Зеленским, не сможет преодолеть сопротивление парламента и организовать досрочные выборы в Верховную раду.

Об этом в эфире YouTube-канала «TopInform» заявил украинский политолог Руслан Бортник, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Порошенко выгодны досрочные выборы, но он сегодня не способен их организовать даже вместе с Зеленским. Потому что для досрочных выборов необходимо, чтобы в парламенте отсутствовала коалиция. И даже если партия Порошенко выйдет из коалиции, то я не исключаю, что мажоритарники, судьба которых не решена, и другие политические силы, за которыми стоят олигархи, скажут: «Нет, у нас есть новая Коалиция, вот вам 226 подписей».

На один день, только для того, чтобы Зеленский не имел права подписи на указе о роспуске Верховной рады и досрочных выборов. Поэтому думаю, что на Украине досрочные выборы всё же не состоятся», – сказал Бортник.

Напомним, ранее избранный президент Украины Владимир Зеленский обвинил Центральную избирательную комиссию в затягивании с объявлением официальных результатов выборов, чтобы оттянуть его инаугурацию и не допустить роспуска Верховной рады.

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