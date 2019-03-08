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08.03.2019, Киев, Владимир Гладков
 
Политика, Транспорт, Туризм, Украина
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Омелян признал, что Украина внушает страх иностранным туристам

В Украине нет большого потока иностранных туристов потому, что за рубежом эту страну считают страшной и дорогой.

Об этом в эфире телеканала «ІНТБ» заявил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Для многих граждан Европейского союза Украина всё ещё «Терра инкогнито», и они знают о нас только такие стереотипы, как Чернобыль, война, коррупция. Кто будет лететь в такую страну, если авиабилет стоит 500 долларов?», – сказал министр.

Однако, по его мнению, если запустить хорошую рекламу Украины и значительно понизить цены на авиабилеты, то поток европейских туристов хлынет в страну.

“Но если дать рекламу Украины как о стране с хорошими возможностями, прекрасной кухней, дешёвыми ценами, интересными историческими памятниками, то люди полетят в Киев и во Львов, если это стоит 20-30, а иногда и 5 евро за билет. И это происходит», – добавил Омелян.

Напомним, ранее председатель подкомитета по вопросам гендерного равенства и недискриминации комитета Верховной Рады Украины по вопросам прав человека, национальных меньшинств и межнациональных отношений Ирина Суслова сообщала, что Украина славится за рубежом своими легкодоступными девушками, а не производством, историческими памятниками или чем-либо ещё.

Как сообщал “ПолитНавигатор”, Госдепартамент США на своем официальном сайте предупреждает американских граждан, что поездка на Украину сопряжена с риском быть ограбленным или убитым.

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