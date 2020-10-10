ОМОН разогнал протестующих в Хабаровске. Они просили у Европы новых санкций

10.10.2020, Москва, Елена Острякова

Традиционное субботнее шествие в поддержку снятого с должности и арестованного экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала впервые закончилось столкновением с ОМОН и жесткими задержаниями.

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Все начиналось, как обычно последние три месяца: небольшое (около тысячи человек) шествие по городу. Помимо привычных проклятий в адрес президента РФ Владимира Путина на плакатах появился новый призыв – к Европе – ввести санкции. Также были замечены демонстративно целующиеся лесбиянки.

Совершив полный круг по центру, протестующие вернулись на площадь Ленина, и тут несколько людей начали устанавливать палатки. Это спровоцировало силовиков.

Когда протестующие не отреагировали на их предупреждение сносить палатки, выдвинулся ОМОН. Произошли довольно жесткие задержания. Впрочем, женщины намерено усиливали впечатление от происходящего, издавая «по белорусской методичке» душераздирающие крики.

Наблюдатели вспоминают, что впервые идея установить палатки возникла еще в самом начале протестов и исходила от местного штаба Навального. Сегодня его глава Алексей Ворсин был задержан на площади. Возможно, именно он и выступил «попом Гапоном».

Сам Навальный, как сообщал «ПолитНавигатор», ранее вызвался помогать Западу формировать списки граждан России для введения санкций.