«Он неадекват!»– нацисты требуют от Зеленского вышвырнуть Арестовича

16.02.2021, Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

Спикер ТГК в Минске Алексей Арестович, который рассказывает про слёзы и нытьё украинских боевиков на фронте, недостоин звания офицера и должен быть уволен.

Об этом в ходе брифинга в Верховной раде заявил депутат от фракции «Европейская солидарность» по мажоритарному округу №119 (Львовская область), экс-боевик нацбата «им. генерала Кульчицкого» Михаил Бондарь, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Целый день мои сослуживцы с фронта и те, которые демобилизовались, звонят мне и обязали меня выйти, чтобы я от их имени сказал несколько слов. Мой брифинг будет касаться Арестовича, спикера Трёхсторонней контактной группы, по поводу вчерашних его высказываний на одном из телеканалов про «плач Иеремии» (видимо, галичанин имел в виду «Плач Ярославны» – ред.), что наши солдаты плачут на передовой в тряпочку тем депутатам, которые приезжают на передовую и жалуются, как всё плохо.

Арестович, который называет себя так называемым офицером, который пришёл на фронт воевать уже в 2018 году, когда начало войны было в 2014, когда подразделения требовали офицеров, чтобы возглавить их и адекватно и профессионально отдавать приказы. К сожалению, Арестович тогда не смог пойти, он где-то отсиделся, а сейчас пробует комментировать, как парни там плачут», – возмущался Бондарь.

«Я хочу напомнить, что в 2014 году, прямо с майдана, я вместе со своими соратниками пошли кто в чём был, в кедах, нам выдали полуржавые автоматы, и мы поехали защищать Украину в Славянск, Дебальцево и так далее. Сейчас я говорю о батальоне имени Кульчицкого», – вещал нацист.

Также он призвал президента Украины Владимира Зеленского и других первых лиц государства отстранить Арестовича от занимаемой должности из-за его «низких моральных качеств».

«Хочу обратиться к представителям Банковой, к Зеленскому, к Ермаку: выгоните вы этого Арестовича! Возьмите хоть какую-то ответственность за одного человека на себя. Вы же видите, это неадекват, это не офицер! Это человек, который не имеет военной чести. Сегодня целый день мне звонят мои сослуживцы с передовой, они его ждут, чтобы он приехал туда, и они ему расскажут, как они там плачутся. Жду ответа Зеленского и Ермака», – требовал Бондарь.