«Он обессилен и потерян» – Нуланд призналась, зачем ездит в Киев

Елена Острякова.  
23.02.2024 17:59
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, США, Украина


Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд считает, что за два года войны на Украине она поседела. При этом она засмеялась и кокетливо провела по своим жирным волосам.

Американская чиновница выступала в Центре стратегических и международных исследований в Вашингтоне, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд считает, что за два года войны на Украине она...

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«Я думаю, что я поседела, и Зеленский поседел. Отчасти поэтому мы стараемся регулярно посещать Украину и встречаться с ним, чтобы придать сил и оказать поддержку. Украина знает, что она не одинока», – трепалась Нуланд.

При этом она считает, что Украине не надо заключать «фальшивый мир», а нужно вести переговоры лишь тогда, когда она «будет находиться в более сильной позиции».

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