«Он показывает русские сайты!» – в Киеве требуют от США разобраться с преступным «Google»

16.06.2021, Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

Вашингтон должен ввести санкции против американской корпорации «Google» за то, что эта поисковая система предлагает пользователю русскоязычные сайты в тех случаях, когда запрос введён на русском языке.

Об этом в эфире «24 канала» заявил бывший российский либеральный пропагандист, а ныне меджлисовский экстремист Айдер Муждабаев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Яндекс на Украине запрещён, но даже американский свободный «Google», если ты забиваешь одно и то же слово, показывает российские сайты. В ходе событий в Израиле я случайно проверил, потом начал вводить другие слова, которые пишутся на русском и на украинском по-разному, ты получаешь абсолютно разные новости.

Мой IP-адрес находится на Украине, все поисковые системы знают, что я житель Украины, но если я ввожу слово по-русски, мне выдаётся первая страница, забитая российскими пропагандистскими каналами, просто потому, что я сделал запрос на русском языке», – негодовал он.

Также экстремист возмутился, что на запросы, введённые на русском языке, поисковик «Google» выдаёт в основном русскоязычные сайты, что якобы является недопустимым.

«Это преступление, за это американская администрация должна вводить санкции против «Google». Потому что они показывают российские новости. Если ты пишешь, не важно, украинец ли ты или где-то живёшь в любой стране. А мы удивляемся, что ваты так много, да потому что на русский запрос из Израиля, Америки и Украины идёт девять десятых российских страниц, а где-то десятой, может быть оказаться украинский сайт, но первые строчки занимают русские пропагандистские СМИ. Когда ты забиваешь в поисковике по-украински, соотношение обратное. Когда я сделал для себя это открытие, я понял, что это чудовищно. Это ещё одно подтверждение тому, что языком, которым пользуются люди, автоматически должен стать украинский», – рассуждает Муждабаев.

Напомним, ранее в Киеве заявили, что если украинец не смотрит российское телевидение или «пророссийские» каналы, это ещё не значит, что он защищён от вражеской пропаганды, которой пронизана вся Украина.