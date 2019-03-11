«Он просто нагоняет себе значимости» – Коболева уличили во лжи

11.03.2019, Киев, Владимир Гладков

Украине не грозит лишение статуса транзитера энергоресурсов в Европу после запуска «Северного потока-2», потому что в странах ЕС потребность в газе с каждым годом растёт.

Об этом в эфире YouTube-канала «PolitWera» заявил украинский экономист Виктор Скаршевский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Ближайшие 3-5 лет Россия будет заинтересована в украинской газотранспортной системе для транзита своего газа в Европу. Спрос на газ растёт, а добыча своего газа в Европе падает. Они (европейцы – прим. ред.) закрывают атомные станции, переходят с угля на газ. То есть Украина останется транзитёром минимум ещё следующие три года, нулевого обвала не будет. Будет 50-60-70 миллиардов кубометров, это будет зависеть даже от погоды: холодная зима будет означать, что транзит увеличится», – отметил эксперт.

Также Виктор Скаршевский обвинил главу правления НАК «Нафтогаз» Андрея Коболева во лжи и желании удержаться на занимаемой должности.

«Когда глава «Нафтогаза» Андрей Коболев говорит, что труба будет сухой, он просто нагоняет себе значимости, что без него ничего нельзя решить, его надо оставить, даже с нулевой зарплатой, как он говорил. Просто Коболев хочет довести всё до какого-то логического завершения», – добавил экономист.

Напомним, ранее Андрей Коболев заявлял, что после введения в эксплуатацию газопровода «Северный поток-2» украинская газотранспортная система останется невостребованной.