13.07.2021, Киев, Вадим Москаленко
 
Дзен, Общество, Политика, Россия, Русская Весна, Скандал, Соотечественники, Украина
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«Он вас купил!»: статья Путина заложила «идеологическую мину» под Украину – беглый змагар

Новости УкраиныРеакция украинского сообщества на статью президента России Владимира Путина о единстве народов доказывает, что...

Реакция украинского сообщества на статью президента России Владимира Путина о единстве народов доказывает, что эта страна всё ещё крайне зависима от России.

Об этом в эфире интернета-канала «Ukrlife» заявил бежавший в Киев оппозиционный белорусский политолог Игорь Тышкевич, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«То, что мы купились на статью Путина и начали её обсуждать, показывает, насколько мы зависимы от российского информационного поля. При этом в обращении было заложено несколько вещей.

Путин с точки зрения тезисов российской пропаганды не написал ничего нового. Чем купили украинцев – президент России написал на украинском языке», – сказал он.

Игорь Тышкевич подчеркнул, что у статьи российского президента могут быть далеко идущие и неблагоприятные для киевского режима последствия.



«Это мина замедленного действия в информационном и политическом плане, если мы это проглотим и не дадим резкого ответа в исторический плоскости: «Почему мы не такие».

Если такой реакции не последует, это будет иметь отражение в политическом поле, потому что тезисы будут зафиксированы», – страдает Тышкевич.

Напомним, ранее в Киеве заявили, что опубликованная на сайте Кремля статья президента РФ Владимира Путина о об исторической близости украинцев и русских означает, что Москва уже определилась что делать с Украиной.

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