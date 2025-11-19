«Они могут сделать полный блэкаут»: В Киеве с ужасом ждут появления новых российских КАБов

Украине будет нечего противопоставить новым российским КАБам, способным преодолевать 400 километров до цели.

Об этом в интервью украинскому политологу Руслану Бортнику заявил бывший командир группы снайперов спецподразделения ВСУ Константин Прошинский с позывным «Дед», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Может ли Россия добиться блэкаута? И что мы будем делать, когда вот эти КАБ начнут летать на 400 километров, и долетать до Киева?» – спросил Бортник.

« Я думаю, что они могут сделать полный блэкаут нам , по большому счёту. И да, они расширяют линейку КАБ, которая может лететь всё дольше , и на базе КАБ-500 они это делают. Это очень серьёзная проблема», – сказал Прошинский.

«Мой опыт показывает, что очень часто, к сожалению, мы не готовимся к возможным новым техническим решениям со стороны России, хотя мы знаем, в каком направлении работает, но мы чего-то ждем. А когда они уже решили задачу, когда это уже полетело, только после этого мы начинаем работать.

А это деньги и время. Если деньги мы еще найти можем, так или иначе где-то, то времени у нас нет. Поэтому за 4 года войны на всех видах вооружения мы в роли догоняющего, и остаемся догоняющими и сейчас», – жаловался он.