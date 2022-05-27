«Они находятся там, где они находятся» – Киев до сих пор не может признать плен боевиков «Азова»

27.05.2022  02:33 (Мск), Киев
Вадим Москаленко.  
Просмотров:
 
ВСУ-убийцы, Дзен, Украина
Новости Украины

Националисты из мариупольского комбината «Азовсталь» сдались в плен и находятся в ДНР, благодаря «договорённостям, которые не разглашаются».

Об этом в эфире «24 канала» заявил секретарь Совбеза Украины Алексей Данилов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Националисты из мариупольского комбината «Азовсталь» сдались в плен и находятся в ДНР, благодаря «договорённостям,...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.

Телеведущий упомянул, что накануне жена Дениса «Редиса» Прокопенко, одного из сдавшихся в плен командиров «Азова», рассказала, что общалась с мужем, который «после эвакуации находится на оккупированной территории», и тот ей сказал, что условия удовлетворительные и к нему не применялось насилие.

«Что будет дальше?» – спросил ведущий.

В ответ Данилов пустился в откровенное словоблудие.

«На сегодняшний день этим вопросом занимаются люди, которые брали гарантии, я сейчас не могу это раскрывать. Единственное, могу сказать, что это было не единственное общение командира со своей женой. У нас есть информация, что общались и другие хлопцы, которые на сегодняшний день находятся в тяжёлых условиях там, где они находятся.

И на сегодняшний день могу подтвердить, что нет применения пыток, нет позорного отношения к нашим военным, нашим героям. Как будет дальше, будем смотреть, будем очень внимательно наблюдать за этим процессом, и при возможности будем принимать активное участие.

Ещё раз подчеркну: там есть такая договорённость, что не разглашается, каким способом были достигнуты определённые договорённости. И сейчас мы молимся за то, чтобы они все были живы-здоровы и вернулись в нашу страну», – говорил чиновник.

Ранее оболваненная украинской пропагандой мать одного из пленных «Азовцев» заявила, что её сын «эвакуировался», поскольку такие герои, как он, в плен не сдаются.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Май 2022
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Апрель    
     1
    2345678
    9101112131415
    16171819202122
    23242526272829
    3031  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть