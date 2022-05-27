«Они находятся там, где они находятся» – Киев до сих пор не может признать плен боевиков «Азова»

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Новости Украины

Националисты из мариупольского комбината «Азовсталь» сдались в плен и находятся в ДНР, благодаря «договорённостям, которые не разглашаются».

Об этом в эфире «24 канала» заявил секретарь Совбеза Украины Алексей Данилов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Телеведущий упомянул, что накануне жена Дениса «Редиса» Прокопенко, одного из сдавшихся в плен командиров «Азова», рассказала, что общалась с мужем, который «после эвакуации находится на оккупированной территории», и тот ей сказал, что условия удовлетворительные и к нему не применялось насилие.

«Что будет дальше?» – спросил ведущий.

В ответ Данилов пустился в откровенное словоблудие.

«На сегодняшний день этим вопросом занимаются люди, которые брали гарантии, я сейчас не могу это раскрывать. Единственное, могу сказать, что это было не единственное общение командира со своей женой. У нас есть информация, что общались и другие хлопцы, которые на сегодняшний день находятся в тяжёлых условиях там, где они находятся. И на сегодняшний день могу подтвердить, что нет применения пыток, нет позорного отношения к нашим военным, нашим героям. Как будет дальше, будем смотреть, будем очень внимательно наблюдать за этим процессом, и при возможности будем принимать активное участие. Ещё раз подчеркну: там есть такая договорённость, что не разглашается, каким способом были достигнуты определённые договорённости. И сейчас мы молимся за то, чтобы они все были живы-здоровы и вернулись в нашу страну», – говорил чиновник.

Ранее оболваненная украинской пропагандой мать одного из пленных «Азовцев» заявила, что её сын «эвакуировался», поскольку такие герои, как он, в плен не сдаются.