«Они нас выдавливают огнем»: советник украинского министра

09.06.2022  12:04 (Мск), Киев
Анатолий Лапин.  
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Вооруженные силы, Дзен, Россия, Спецоперация, Украина
Новости Украины

Российские военные сменили тактику и выдавливают украинские вооруженные формирования артиллерийским огнем, что позволило снизить потери ВС РФ.

Об этом в эфире «Апостроф ТВ» заявил советник министра внутренних дел Украины Виктор Андрусив, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Российские военные сменили тактику и выдавливают украинские вооруженные формирования артиллерийским огнем, что позволило снизить...

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По словам Андрусива, стрелковые бои происходят лишь в плотной городской застройке.

«Война изменилась. То есть, в начале войны они воевали живой силой, старались захватить всю страну, вторглись с кучи направлений и валили целыми колоннами. Понятно, что мы их просто уничтожали массово. Артиллерия, авиация просто разбивала целые колонны и это были потери на пятьсот и тысячи человек. Сейчас они воюют совсем другим образом – откровенно говоря, это даже не является войной, это что-то просто неадекватное, они просто выдавливают нас.

Они настолько устраивают большой артиллерийский обстрел, полностью все, что есть, устраивают ковровые бомбардировки. После этого выдвигаются танки, и после танков только выдвигается пехота. Понимаете, для того, чтобы начать уничтожать живую силу, мы должны пережить обстрелы «Солнцепека» и всего остального. Понятно, что это очень сложно… Именно потому потери у них очень серьезно упали, потому что они перестали отправлять живую силу на убой», – заявил Андрусив.

Ранее глава Чеченской республики Рамзан Кадыров по итогам встречи с министром обороны РФ Сергеем Шойгу заявил, что российская армия изменит тактику и будет наступать с большей скоростью и меньшими потерями.

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