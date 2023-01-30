«Они наши союзники» – в Москве требуют начать поставки «Кинжалов» Ирану

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Ирано-израильский конфликт достигает той фазы, когда Россия оказывается вынужденной исполнить свой союзнический долг и поставить Тегерану самое современное вооружение.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил военный эксперт, полковник в отставке Виктор Баранец, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Иран уже подошёл к тому порогу, когда он мог бы уже обладать не только оперативно-тактическим оружием, которое стреляет на пятьсот километров, а мог бы иметь ракеты, которые били бы на две-две с половиной тысячи километров. Возможно, наступит такой момент в израильско-иранских отношениях, когда мы передадим если не живьём ракеты «Калибр», то, может быть, и технологии», – сказал Баранец.

Он напомнил, что Израиль активно поддерживает Украину, а значит, Москва не просто имеет право – обязана помочь Ирану.

«Мы почему-то активно умалчиваем, что Израиль оказывает активную военную помощь Украине. Он поставляет не только беспилотники, но и боеприпасы. В том числе, и высокоточные. Вопрос от полковника Баранца: А мы в этой ситуации можем поделиться с союзниками «Калибрами», «Кинжалами», или другим оружием? Я на этом настаиваю до крови в горле. Чем дольше мы медлим, тем глубже усугубляется этот израильско-иранский конфликт», – резюмировал эксперт.