«Они умрут в российских тюрьмах!» – в Раде истерика из-за санкций против боевиков «АТО»

03.06.2021, Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

Введение Зе-командой санкций против боевиков батальона имени шейха Мансура, который принимал участие в карательных операциях в Донбассе, приведет к ликвидации воевавших в нем «героев Украины».

Об этом в ходе пленарного заседания Верховной рады заявил замглавы запрещенной в России организации «Меджлис крымско-татарского народа», депутат Ахтем Чийгоз, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В санкционном списке оказались наши друзья с батальона шейха Мансура, которые в самые тяжёлые для Украины времена встали на защиту нашей страны. Это не про воров в законе, которые легко найдут общий язык с преступным режимом Путина или Лукашенко.

Что ждёт наших друзей – мы все знаем. Это месть России, пытки и смерть в колониях России!», – переживает экстремист.

Также Чийгоз подчеркнул, что эти санкции сильно ударят по имиджу Украины.

«Надеюсь, что они случайно оказались в этом списке. Но это сильно ударит по имиджу – как власти, так и Украины. Так что, нашу страну уважают за то, что мы дали отпор оккупанту, агрессору – России?», – добавил депутат.

Напомним, введённые санкции предусматривают ряд запретов для фигурантов списка: лишение прав на инвестиции на территории Украины, на банковские операции, на участие в приватизации государственной собственности, и т.д.

Боевики чеченского батальона внесены в список, насчитывающий 674 человек, среди которых такие видные «сепаратисты», как крымский премьер Сергей Аксёнов, лидеры ЛДНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник, а также 557 воров в законе и 111 криминальных «авторитетов».

Также напомним, что карательный батальон имени шейха Мансура, укомплектован из чеченцев, ингушей, дагестанцев, а также украинцев, имеющих криминальное прошлое и находящихся в розыске в России за различные преступления, включая участие в сирийской войне на стороне ИГИЛ.