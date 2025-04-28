Завершить конфликт можно, только решив главные задачи СВО – денацификация и демилитаризация всей Украины, другого пути нет.

Об этом на канале «БелТа» заявил покинувший Украину политолог Михаил Онуфриенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Радостное ликование, которое на Западе испытывают после слов Кличко, которого в Германии науськивают уже много лет, свидетельствует лишь об одном: Запад готов бросить любую кость России, лишь бы Россия отказалась от озвученных планов. Даже если сейчас всё Левобережье и вся Новороссия, включая Херсон, Николаев и Одессу передаётся России, неважно, каким путём, – что изменится принципиально?

Останется несколько сотен тысяч квадратных километров территории какой-то бывшей «Западной Германии», которая подконтрольна Западу и является буфером между ЕС и РФ. Где ненависть и требования к возвращению земель будут безотносительны тому, признают юридически эти территории российскими или нет. Сегодня признали, завтра отказались. Первый раз что ли?

Трамп свободно отказывается от того, что делал Байден. Придёт следующий – откажется от того, что делал Трамп. А уж киевскому режиму – так вообще терять нечего, переигрывают что угодно», – сказал Онуфриенко.