Онуфрий не зря благословил Зеленского: суд остановил принудительное переименование УПЦ

22.04.2019, Киев, Семен Дорошенко

Окружной административный суд Киева приостановил процесс переименования канонической Украинской Православной Церкви, предусмотренный принятым ВР Украины в конце минувшего года антиконституционным законом, передает корреспондент ПолитНавигатора.

“Судом было удовлетворено заявление УПЦ об обеспечении иска ввиду того, что непринятие таких мер может существенно осложнить или сделать невозможным восстановление нарушенных или оспариваемых прав или интересов истца”, — отметили в суде.

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В конце прошлого года на Украине вступил в силу закон, в соответствии с которым религиозные организации, руководящий центр которых находится за рубежом, обязаны указывать в названии свою принадлежность. На то, чтобы изменить название и внести это в устав, закон дает четыре месяца. В УПЦ заявляли, что не собираются менять название, а в действиях властей усмотрели признаки рейдерства. В марте УПЦ подала в суд на Министерство культуры из-за требования о переименовании и перерегистрации церкви.

Напомним, как ранее сообщал ПолитНавигатора, предстоятель УПЦ митрополит Онуфрий поздравил Владимира Зеленского с победой на выборах. Митрополит заверил Зеленского, что тот может рассчитывать на “безусловную поддержку Украинской православной церкви во всех вопросах, которые будут способствовать утверждению и развитию духовных и нравственных ценностей украинского общества”.

В заключение предстоятель УПЦ пожелал Зеленскому “божьего благословения на новом и ответственном пути служения Украине и ее народу”.