Онуфрий выразил соболезнования всем кроме жителей Донецка

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Еще одна показательная деталь в поведении Киевского митрополита Онуфрия, под чьим руководством год назад УПЦ отреклась от Русской Матери-Церкви.

Пресс-служба УПЦ распространила соболезнования по поводу «обстрела российскими войсками» Умани, Днепре и в Киевской области (хотя в Умани, где разрушен жилой дом, всего скорее, речь идёт о попадании элементов украинской системы ПВО – об этом мы сообщали ранее). При этом Онуфрий ни слова не упоминает о варварском обстреле центра Донецка, где ракеты попали в больницу и маршрутку.

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Тем временем Минобороны РФ выступило с разъяснением о целях и результатах ночных ракетных ударов.

«Сегодня ночью ВКС России нанесли групповой ракетный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования по пунктам временной дислокации подразделений резерва ВСУ. Цель удара достигнута. Все назначенные объекты поражены. Выдвижение резервов противника в районы боевых действий пресечено», – сообщает военное ведомство.