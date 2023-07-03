ООН превратилась в инструмент антироссийской политики

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ООН превращена странами Запада в площадку для голословных обвинений в адрес России.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил постпред РФ при отделении ООН и других международных организациях в Женеве Геннадий Гатилов.

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«Украинский кризис стал одним из наиболее серьезных испытаний для ООН, в том числе ее потенциала по реагированию на угрозы международному миру и безопасности — приоритетной задачи для всемирной организации, согласно уставу. При этом до сих пор она, как представляется, не смогла проявить себя в качестве беспристрастной стороны. Секретариат ООН, да и руководство всех других организаций системы ООН под воздействием коллективного Запада, как правило, предпочитают воздерживаться от прямой критики в адрес Киева, в том числе за вопиющие нарушения международного гуманитарного права. При этом не стесняются при каждом удобном случае выдвигать претензии в наш адрес, активно продвигая тезис, что все подобные преступления — так или иначе результат действий России», – сказал Гатилов в интервью «Известиям».

Еще один показательным примером он назвал последовательное игнорирование генсеком ООН российских предупреждений и призывов сделать максимум, чтобы не допустить разрушения Каховской ГЭС.

По словам дипломата, секретариат ООН «отошел от принципов беспристрастности и равноудаленности, которые закреплены в ст. 100 устава и призваны лежать в основе его деятельности».

«Усилия ООН по Украине парализованы нежеланием прислушиваться к нашей точке зрения или какой-либо иной. Фактически эта организация, и в первую очередь Генеральная Ассамблея, превращена западниками в площадку для голословных обвинений в адрес РФ и тиражирования спекуляций в контексте украинского кризиса. С подачи украинцев и при помощи коллективного Запада ООН стала инструментом для продвижения политизированных антироссийских инициатив и рассмотрения вздорных идей. При этом не секрет, что поддержка таким одиозным начинаниям обеспечивается за счет того, что западники бесцеремонно выкручивают руки другим делегациям. В общем, пока нет реальных признаков того, что ООН и сам генсек могут играть конструктивную роль в урегулировании конфликта», – резюмировал Гатилов.