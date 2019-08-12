Опасаясь погромов, украинские евреи собрались драться за Зеленского

12.08.2019, Киев, Максим Карпенко

Если президент Украины Владимир Зеленский не сможет удержать власть и будет свергнут, страна погрузится в еврейские погромы.

Об этом в эфире телеканала 112 заявил экс-министр транспорта и связи, вице-президент Европейского еврейского конгресса, Евгений Червоненко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

По словам Червоненко, слабостью Зеленского воспользуются украинские националисты.

«Я буду драться за Зеленского, не понимая что он делает или понимая слишком глубоко, по одной причине. После Порошенко и Януковича, разочарования в Ющенко, в случае, если Зеленский упадет, мы получим еврейские погромы. Особенно придут эти вот, с факелами, настроенные. Я, как человек, отвечающий в Европейском еврейском конгрессе и в еврейской Европе за мир и безопасность, у меня это главный посыл – за него драться», – заявил Червоненко.

Как сообщал «ПолитНавигатор», во Львове годовщину массового убийства евреев отметили торжественным маршем.