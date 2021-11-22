Опасные игры: что показал визит министра обороны Украины в США

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Новости Украины

Украина подключается к процессу стратегического противодействия России, что стало понятно по итогам визита в Вашингтон украинского министра обороны Алексея Резникова.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», пишет «Независимая газета».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.

Отмечается, что по результатам встречи с Резниковым глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что американская «поддержка самообороны, суверенитета и территориальной целостности Украины непоколебима».

«Про необходимость военной поддержки Украины в очередной раз заявили генсек НАТО Йенс Столтенберг и министр обороны Великобритани Бен Уоллес. О вступлении бывшей советской республики в Североатлантический альянс речь пока не идет, но не исключено, что США и НАТО уже потенциально внесли ее в список стран, которые вместе с альянсом готовы воевать против РФ. И, как выясняется, это будет возможно и с применением ядерного оружия (ЯО) Пентагона», – пишет газета.

Так, на днях генсек НАТО не исключил, что Германия может отказаться от размещения американского ядерного оружия.

«Конечно, Германия должна решать, будет ли ядерное оружие в этой стране, но альтернативой этому легко может стать то, что ядерное оружие может оказаться в других европейских странах, в частности к востоку от Германии», – заявил Столтенберг.

В свою очередь военный эксперт полковник в запасе Николай Шульгин считает, что эта ситуация вынуждает Россию принимать ответные меры.

«Визит украинского военного министра в Вашингтон показал то, насколько нынешнее руководство в Киеве отдаляется от гуманитарных целей решения своих территориальных проблем на юго-востоке страны А дополнительное планирование размещения ЯО США в Европе ставит Россию в положение, когда придется наращивать боевые возможности наших войск на юге страны, чтобы нейтрализовать возможные военные угрозы, в том числе и из Украины», – резюмировал Шульгин.

Как сообщал «ПолитНавигатор», на границе с Украиной появятся российские огнеметные системы.