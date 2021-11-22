На границе с Украиной появятся российские тяжелые огнеметы

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Новости Украины

В Южном военном округе сформируют три новых батальона, на вооружение которых поступят тяжелые огнеметные системы ТОС-1А «Солнцепек» и ТОС-2 «Тосочка».

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», сообщают «Известия», ссылаясь на свои источники в Минобороны России.

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Отмечается, что системы прикроют южные регионы страны – Кавказ, Крым и границу с Украиной. По словам собеседников издания, поставка ТОС в ЮВО будет осуществляться поэтапно.

«На первом этапе — до 2024 года — их количество в уже существующих частях доведут до 42 комплектов. На втором этапе предполагается последовательное увеличение числа ТОС формированием дополнительных подразделений в полках РХБЗ общевойсковых армий. Всего до 2027 года предстоит создать три новых батальона с тяжелыми огнеметными системами, что повысит огневые возможности их группировки в шесть раз по сравнению с нынешним временем», – пишет газета.

В свою очередь военный историк Алексей Хлопотов обращает внимание, что в черноморском регионе недавно закончились масштабные учения с участием кораблей и авиации стран НАТО, неспокойно на Украине и на армяно-азербайджанской границе. По его словам, в такой ситуации усиление южного стратегического направления напрашивается само собой.

«Во время боевых действия в Сирии и Ираке тяжелые огнеметные системы доказали свою эффективность. Они незаменимы при уничтожении врага, закрепившегося на хорошо укрепленных позициях, в фортификационных сооружениях или в горах. «Солнцепек» и «Тосочка» будут дополнять друг друга. Танковая броня первой машины позволяет действовать системе на переднем крае и наносить удары с близкого расстояния. «Тосочка», установленная на колесное шасси, будет хороша при ведении маневренных боевых действий», – сказал Хлопотов.