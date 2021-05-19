Опасные поцелуи. Володин считает, что депутаты от КПРФ представляют угрозу для избирателей

19.05.2021, Москва, Елена Острякова

Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин начал сегодняшнее заседание парламента с того, что отчитал фракцию КПРФ за несоблюдение социальной дистанции, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Обращаю внимание, что фракция КПРФ своими обниманиями и поцелуями закончит весеннюю сессию на больничной койке. Самое большое количество депутатов, сегодня находящихся в больницах – из КПРФ. Ну вы как-то обсуждайте эти вопросы. Вы сейчас поедете после завершения работы в свой избирательный округ. Себя не бережете, но избирателей-то беречь надо. С ними начнете целоваться. Ольга Николаевна Алимова – молодец, устояла, а мужчины повелись», – сказал Володин.

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Вчера стало известно, что коронавирусом заразился близкий к либералам депутат КПРФ Валерий Рашкин. Накануне он проводил по видом встречи с избирателями несанкционированный митинг в МГУ – без соблюдения мер безопасности.

За это Рашкина раскритиковали СМИ, которые он назвал «прокремлевскими помойками». Также депутат-навальнист заявил, что его заразили «специально подосланные титушки».

«Коронавирусом я заразился не случайно. Ковидом меня заразили провокаторы из числа прокремлевских «титушек», которых регулярно направляют на все акции, проводимые КПРФ и мной лично. Не исключаю, что на одной из последних акций меня и заразили вирусом. Умышленно. Чтобы выбить меня из участия в избирательной кампании. Чтобы не дать выступить против абсолютно мракобесного и фашистского закона «О просветительской деятельности». Провокаторы, которых власть подсылает на митинги оппозиции, они же не соблюдают социальную дистанцию, отбирая и ломая микрофоны, выхватывая из рук участников красные флаги, брызгая слюнями, когда они оскорбляют участников», – написал Рашкин в своем блоге на сайте либеральной радиостанции «Эхо Москвы».

Политолог Максим Жаров считает, что в этой дискуссии обе стороны проявили себя не лучшим образом.

«Вчерашнее мочилово Рашкина из-за ковида от подкремлевских каналов было ниже пояса, поэтому и ответ у него соответствующий. Вообще на тему ковида в «чернухе» должно быть наложено табу. От таких выпадов может быть очень неприятный международный резонанс. Настолько неприятный, что он даже может быть поводом для санкций», – написал Жаров в своем телеграм-канале. Примечательно, что скандальный российский политик, лидер ЛДПР Владимир Жириновский призвал супругов не спать в одной кровати и жить раздельно, чтобы предотвратить заболевание ковидом.