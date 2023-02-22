Операция по разоружению НАТО на Украине будет долгой и методичной – эксперт

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В обращении к Федеральному собранию президент России Владимир Путин дал понять, что Москва будет добиваться в ходе СВО всех поставленных задач, и поэтому конфликт затянется надолго.

Об этом в эфире радио «Sputnik» заявил российский публицист Егор Холмогоров, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Ходило огромное количество всевозможных бредовых слухов о том, что чуть ли не в прямом эфире президент начнёт размахивать рукой и кричать: «На Киев!», или что объявит, что всё закончилось. Как раз смысл послания Путина был, прежде всего, в том, что эта ситуация надолго. Что она потребует долгой и упорной, временами вялотекущей, борьбы, как у нас была с терроризмом на Северном Кавказе. Надо СВО сравнивать не с большими войнами в истории, а именно с контртеррористической операцией, которая шла с 1999, и долго шла, длилась несколько лет, потом ещё много лет мы добивали этих террористов в индивидуальном порядке. Думаю, СВО потребует от России примерно такого же режима», – отметил Холмогоров.

Публицист подчеркнул, что сейчас на Украине фактически происходит спецоперация по разоружению НАТО.

«Многие воображают, что сейчас Запад даст Украине кучу каких-то новейших танков, и они нас сокрушат, это не так. Все истерические крики вокруг вооружения как раз связаны с тем, что военный потенциал Украины истощается. И благодаря этому большая часть западных арсеналов вылетит в трубу. Я бы сказал, что это самая масштабная операция по разоружению Европы в истории. Потому что никогда ещё настолько арсеналы европейских стран не истощались», – сказал он.

«Заявление Путина касательно договора о стратегических наступательных вооружениях показало, что в Москве по-прежнему рассматривают весь украинский конфликт – не как конфликт между Россией и Украиной, не как конфликт между русскими и украинцами. Путин видит эту ситуацию, прежде всего, как часть глобального противостояния. И потому он адресовался, прежде всего, не к Украине, а к Америке, используя глобальные рычаги, как вопрос о стратегической безопасности, как обозначение, что мы не будем придерживаться ограничений по боеголовкам и ракетам», – резюмировал Холмогоров.