Операция «Преемник»: США готовят террориста Буданова на смену диктатору Зеленскому

Назначение начальника ГУР МО Украины Кирилла Буданова (в РФ признан террористом и объявлен в розыск) на должность главы Зе-офиса продвинул Вашингтон, рассматривающий его как потенциальную замену Владимиру Зеленскому.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил киевский политолог Юрий Романенко, объявленный в розыск за призывы убивать российских журналистов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Романенко указывает, что в нынешней Украине ГУР стал «государством в государстве внутри силового блока».

«И Буданов набрал, соответственно, серьёзный аппаратный вес, потому что у него есть преданные ему люди в силовом блоке, такие казаки, которые определяют его силовые возможности. На текущий момент, я думаю, что пара пара-тройка человек всего лишь в в Киеве имеют такие возможности. Всегда все телодвижения политические наверху в Киеве происходили не без оглядки на то, кто каким силовым ресурсом обладает», – сказал Романенко.

По его словам, назначение Буданова стало результатом сложных переговоров, поскольку еще некоторое время назад он отказывался идти на эту должность, осознавая большие политические риски.

Кроме того, политолог уверен, что переход Буданова на новую должность обусловлен его тесными связями и поддержкой США.