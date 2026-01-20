Опередить Трампа: эстонка Каллас анонсировала войну ЕС с Россией и Китаем за Арктику

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Евросоюз должен готовиться к военному противостоянию с Россией и КНР в Арктике, которая становится стратегически важным регионом.

Об этом с трибуны Европарламента заявила верховная представитель ЕС по иностранным делам Кая Каллас, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

По всей видимости, в ЕС крайне обеспокоены требованиями Трампа отдать ему Гренландию, поскольку Евросоюз, по его словам, неспособен защитить остров от РФ и КНР самостоятельно.

«Арктика – это новый рубеж геостратегической конкуренции. По мере таяния арктических льдов возрастает риск того, что Россия и Китай будут наращивать свое присутствие в регионе. Россия уже много лет инвестирует в военные объекты на Крайнем Севере. Китай наращивает количество судов, способных работать в полярных условиях. Но если есть опасения по поводу безопасности Гренландии, то НАТО вполне способна их развеять. За последнюю неделю ряд европейских стран направили своих военных для ознакомительной миссии в Гренландию. Их присутствие призвано обеспечить безопасность в регионе», – трепалась Каллас.